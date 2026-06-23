Восемь лет дали парню из Нововоронежа за убийство матери и взрыв в многоэтажке

По версии следствия ночью 3 ноября 2024 года на тот момент 17-летний подросток, находясь в квартире, нанес матери металлической гантелью и ножом множество ударов по голове и шее, от чего женщина скончалась на месте. После этого юноша с телефона матери перевел на свой счет 500 тыс. руб. Через два дня, стремясь скрыть следы преступления, молодой человек на кухне открыл кран на газовой трубе и поджег зажигалкой газовоздушную смесь. В результате взрыва квартира загорелась.