Ночной забег в Столице закатов перенесли с 18 июля на 1 августа

Ночной забег в Столице закатов, который должен был состояться 18 июля, перенесен на 1 августа. Изменения связаны с проведением в этот день в Нижнем Новгороде матча за Суперкубок России между футбольными клубами «Зенит» и «Спартак». Об этом сообщили организаторы мероприятия.