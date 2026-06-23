Путин пожелал успехов молодым медикам из Челябинской и Ивановской областей.

Выпускница педиатрического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета Екатерина Погребенная рассказала главе государства о том, что будет работать в поликлинике города Копейска Челябинской области и подчеркнула, что программа наставничества очень важна для молодых специалистов, чтобы они могли лучше адаптироваться и знать, что есть опытный врач, который окажет помощь.