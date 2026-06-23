Инжиниринговая компания Новороссийска оптимизирует рабочие процессы

Компания «Ринком» из Новороссийска Краснодарского края внедрит инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
«Ринком» предоставляет полный комплекс услуг по оснащению объектов внутренними инженерными системами. В сферу деятельности предприятия входят консалтинг, разработка проектной документации, монтаж внутренних сетей, поставка оборудования, а также его пусконаладка и сервисное обслуживание. В ходе участия в проекте специалисты Федерального центра компетенций помогут выявить и устранить «узкие места» в производственных процессах компании, а сотрудники пройдут обучение основам бережливого производства. Работа будет направлена на оптимизацию внутренних процессов, что в итоге повысит общую эффективность работы компании.
«На сегодняшний день в Краснодарском крае участниками проекта являются уже более 400 компаний, а Новороссийск прочно удерживает позиции одного из лидеров в регионе по числу участников», — прокомментировала начальник городского управления экономического развития Карина Анищенко.
Напомним, узнать подробности участия в федеральном проекте и подать заявку можно на портале производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.