Инжиниринговая компания Новороссийска оптимизирует рабочие процессы

«Ринком» предоставляет полный комплекс услуг по оснащению объектов внутренними инженерными системами. В сферу деятельности предприятия входят консалтинг, разработка проектной документации, монтаж внутренних сетей, поставка оборудования, а также его пусконаладка и сервисное обслуживание. В ходе участия в проекте специалисты Федерального центра компетенций помогут выявить и устранить «узкие места» в производственных процессах компании, а сотрудники пройдут обучение основам бережливого производства. Работа будет направлена на оптимизацию внутренних процессов, что в итоге повысит общую эффективность работы компании.