В деревне Малые Бикшихи в Чувашии открыли модельную библиотеку

Библиотеку нового поколения открыли в деревне Малые Бикшихи Чувашской Республики накануне Дня России, сообщили в администрации Канашского муниципального округа. Учреждение модернизировали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В обновленной библиотеке — центре творческого чтения «На Канашской» — открыли выставочную зону «Арт-квадрат», событийный зал «Пехет», где будут проходить культурно-просветительские мероприятия разного формата: мастер-классы, лекции, встречи клуба по интересам «Надежда», репетиции творческих групп. Также обустроили зону «тихого чтения», интеллектуально-творческую площадку «ДвижОК» и лабораторию «КреативЛаб».
Кроме того, фонд библиотеки пополнился на 2509 новых книг от российских и региональных издательств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.