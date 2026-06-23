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Семью из Ростовской области с десятью детьми наградили орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил семью Ким из Аксайского района Ростовской области орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал глава государства.

Президент России Владимир Путин наградил семью Ким из Аксайского района Ростовской области орденом «Родительская слава». Соответствующий указ подписал глава государства.

О вручении государственной награды сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. «Поздравляю Алену Александровну, Артура Валерьевича и всю их большую семью с государственной наградой! Гордимся нашими семьями и прекрасными семейными традициями Дона!» — написал глава региона в социальных сетях.

Супруги Ким воспитывают десятерых детей. Глава семьи Артур Ким работает водителем-экспедитором, его супруга Алена Ким служит в правоохранительных органах в звании подполковника юстиции.

Старший сын Вадим получает образование в медицинском университете, еще один сын, Александр, проходит срочную службу в армии. Младшие дети учатся в школе, занимаются спортом, посещают музыкальную школу и творческие кружки.

Как отмечают региональные власти, семья активно участвует в общественной жизни и сохраняет традиции совместного досуга. Одним из любимых семейных увлечений является рыбалка.

Орден «Родительская слава» вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Государственной награды удостаиваются родители, которые воспитывают или воспитали семь и более детей.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что к награждению медалью ордена «Родительская слава» также представлены семьи Погребенко и Тулкуевых.

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