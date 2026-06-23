Монетный двор в Кирове внедрит бережливые технологии

Волго-Вятский монетный двор присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области. Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) помогут предприятию внедрить бережливые технологии и тем самым оптимизировать производственные процессы.
Сотрудники предприятия уже приняли участие в деловой игре на площадке «Фабрика производственных процессов» РЦК. Это специализированный учебный комплекс, позволяющий участникам на практике освоить инструменты бережливого производства и познакомиться с подходами к повышению эффективности производственных процессов.
«“Фабрика процессов” — это не просто теория, а реальная практика работы с инструментами бережливого производства. Тренер помогает участникам понять, почему важно менять привычные подходы к управлению и организации работы, и наглядно показывает, как бережливые технологии реально улучшают работу предприятия», — отметил тренер и руководитель проекта РЦК Сергей Белевских.
Участие в федеральном проекте позволит предприятию совместно с экспертами провести анализ производственных процессов, определить направления для повышения эффективности и внедрить инструменты бережливого производства.
Напомним, в области уже более 60 компаний реализуют бережливые технологии при государственной поддержке. Узнать подробности участия в проекте и подать заявку можно на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.