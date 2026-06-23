Монетный двор в Кирове внедрит бережливые технологии

«“Фабрика процессов” — это не просто теория, а реальная практика работы с инструментами бережливого производства. Тренер помогает участникам понять, почему важно менять привычные подходы к управлению и организации работы, и наглядно показывает, как бережливые технологии реально улучшают работу предприятия», — отметил тренер и руководитель проекта РЦК Сергей Белевских.