Главные новости к вечеру 23 июня 2026 года

Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре
Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. Президент отметил, что ситуация для киевского режима на фронте стремительно ухудшается, поэтому ВСУ наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.
Суд арестовал бывшего главу «Аэрофлота»
Тверской районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования. Собеседники РБК уточнили, что Полубояринову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Президент Южной Осетии подал в отставку и стал советником Путина
Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о сложении полномочий и переходе на должность советника президента России. Как сообщается в обращении, опубликованном на его официальном сайте, соответствующее предложение поступило от главы российского государства.
Российские войска продолжают наступление в Константиновке ДНР
В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 128 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.