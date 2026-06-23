Главные новости к вечеру 23 июня 2026 года

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Биография Алана Гаглоева

Алан Гаглоев — государственный и политический деятель, советник президента РФ, занимавший пост президента Республики Южная Осетия с 2022 по 2026 год. До прихода в большую политику он работал в правоохранительных органах и структурах государственной безопасности. В этом материале собрали основные факты из биографии политика, о его карьере, образовании, семье и деятельности.