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Главные новости к вечеру 23 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 23 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. Президент отметил, что ситуация для киевского режима на фронте стремительно ухудшается, поэтому ВСУ наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.

Суд арестовал бывшего главу «Аэрофлота»

Источник: РИА "Новости"

Тверской районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом расследования. Собеседники РБК уточнили, что Полубояринову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Президент Южной Осетии подал в отставку и стал советником Путина

Источник: РИА "Новости"

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о сложении полномочий и переходе на должность советника президента России. Как сообщается в обращении, опубликованном на его официальном сайте, соответствующее предложение поступило от главы российского государства.

Российские войска продолжают наступление в Константиновке ДНР

Источник: РИА "Новости"

В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 128 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.

США сняли морскую блокаду Ирана

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии морской блокады Ирана в обмен на уступки Тегерана по ядерной программе. При этом он допустил возможность её восстановления, отметив, что в настоящее время такой сценарий маловероятен.

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Биография Алана Гаглоева
Алан Гаглоев — государственный и политический деятель, советник президента РФ, занимавший пост президента Республики Южная Осетия с 2022 по 2026 год. До прихода в большую политику он работал в правоохранительных органах и структурах государственной безопасности. В этом материале собрали основные факты из биографии политика, о его карьере, образовании, семье и деятельности.
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