В Пермском крае еще 29 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Информацию «КП-Пермь» дополнили в краевом министерстве образования и науки. Максимальные 100 баллов по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагино, Нытвы и Чернушки. По обществознанию 100-балльниками стали восемь учеников из Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагино и Нытвы; по профильной математике — три представителя образовательных учреждений из Кунгура и Чайковского. ЕГЭ 2026 по профильной математики выбрали 55% выпускников школ, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Положительную динамику в кревом ведомстве объяснили стремлением поступить на специальности, связанные с техникой и технологиями в разных сферах промышленности.