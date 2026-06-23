В Пермском крае еще 29 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В пермском крае объявили результаты ЕГЭ 2026 еще по трем предметам. Более 8 балла по математике, физике и обществознанию набрали 2 102 выпускника, включая 29 стобалльников.
Информацию «КП-Пермь» дополнили в краевом министерстве образования и науки. Максимальные 100 баллов по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагино, Нытвы и Чернушки. По обществознанию 100-балльниками стали восемь учеников из Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагино и Нытвы; по профильной математике — три представителя образовательных учреждений из Кунгура и Чайковского. ЕГЭ 2026 по профильной математики выбрали 55% выпускников школ, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Положительную динамику в кревом ведомстве объяснили стремлением поступить на специальности, связанные с техникой и технологиями в разных сферах промышленности.
Мионобр также привел список образовательных учреждений Прикамья с набравшими за ЕГЭ по 100 баллов выпускниками: Чайковский — гимназия им. Кирьянова; Пермь — политехническая школа ПНИПУ, гимназии № 6 и, № 7, лицей № 1, школы № 12 и № 146, школа дизайна «Точка», лицей филиала ВШЭ; Лысьва — лицей «ВЕКТОРиЯ»; Чусовой — школа № 5; Верещагино — Верещагинский образовательный комплекс; Нытва — школа № 3; Чернушка — школы № 1 и № 2; Большая Соснова — Большесосновская школа.
Ранее стало известно о предварительных итогах ЕГЭ 2026 по русскому языку, химии, истории и литературе. Высокобалльниками стали 2 317 выпускников.