В Воронеже проверили 11 новых граждан РФ на постановку на воинский учет

С проверяемыми провели разъяснительные беседы: им рассказали о сроках постановки на учёт и последствиях уклонения. Согласно закону № 53-ФЗ, мужчины, получившие гражданство РФ, обязаны встать на учёт в течение двух недель с момента получения паспорта. Это можно сделать лично в военкомате или через портал Госуслуг (в течение недели после приобретения гражданства).