Нижегородское «Торпедо» сохранило основного вратаря: Денис Костин подписал соглашение на два года

«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешёл в “Торпедо” и честным трудом занял своё место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что “Министр обороны” с нами ещё на два сезона!», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.