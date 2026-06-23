Нижегородское «Торпедо» сохранило основного вратаря: Денис Костин подписал соглашение на два года

Вратарь Денис Костин продлил соглашение с «Торпедо» до 31 мая 2028 года, сообщили в нижегородском хоккейном клубе. Контракт оформлен на два сезона — игрок останется в команде по итогам текущего и следующего чемпионатов КХЛ.
В прошлом сезоне Костин закрепил за собой статус основного голкипера «Торпедо»: он провёл 54 матча, включая все 10 встреч серии плей‑офф, и пять раз оставил свои ворота «на замке». Спасения вратаря неоднократно оказывались решающими, попадали в рейтинги лучших сейвов КХЛ и вызывали восторг у болельщиков.
«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешёл в “Торпедо” и честным трудом занял своё место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что “Министр обороны” с нами ещё на два сезона!», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.
Ранее сообщалось, что Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским «Торпедо» до 2028 года.