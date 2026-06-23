Под Калининградом выпустили в море семь тюленей после реабилитации

КАЛИНИНГРАД, 23 июн — РИА Новости. Семь тюленей после реабилитации выпустили в море на Куршской косе в Калининградской области, сообщила пресс-служба АНО «Сердце морей» на странице в соцсети «ВКонтакте».
«Процесс реабилитации для части наших обитателей закончился, и сегодня семь наших подопечных были выпущены в море на побережье заповедника “Куршская коса”, — говорится в публикации.
Отмечается, что в этом году большинство детенышей попали на реабилитацию с серьезными ранениями и травмами. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжелого истощения. Теперь подопечные набрали вес, накопили достаточное количество подкожного жира для выживания в природе, вылечили полученные травмы, у них пробудились охотничьи инстинкты. Каждый из выпущенных тюленят полностью готов вернуться в природу. Благодаря минимизации контакта животных с человеком и короткого срока реабилитации тюлени не привязались к людям, что позволит им легко адаптироваться к естественной среде обитания.
«На животных закрепили спутниковые метки, предоставленные ВНИРО, которые безопасно и надежно фиксируются на шерсти. Это позволит специалистам отслеживать перемещения тюленей после выпуска», — добавили в пресс-службе.
Еще три подопечных центра — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением. Их также выпустят в ближайшее время, когда животные наберут необходимую массу и будут готовы самостоятельно жить в природе.
АНО (Автономная некоммерческая организация) «Сердце морей» занимается реабилитацией и возвращением в естественную среду обитания морских млекопитающих, которые оказались в беде. Создана по инициативе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» и объединяет команду профессионалов: ветеринаров, биологов и тренеров. Главная забота организации: балтийский серый тюлень и два других охраняемых вида — балтийский подвид кольчатой нерпы и морская свинья.