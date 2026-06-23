В селе Канино Тамбовской области обустроили детскую площадку

Обустройство детской площадки завершили в селе Канино Уваровского округа Тамбовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации округа.
Территорию для установки оборудования выбирали с учетом мнения жителей. На площадке установили игровые элементы: несколько видов качелей, карусель, горку, игровые счеты, скамейку и урну. Общественная комиссия уже провела приемку объекта и подтвердила качество выполненных работ.
«Очень надеемся, что эта площадка станет новым местом притяжения для юных жителей и гостей села. А также надеемся на их бережное отношение к обустроенным игровым элементам», — отметила начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации округа Светлана Дегтярева.
Напомним, ранее по инициативе жителей в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построили волейбольную площадку в селе Верхний Шибряй. Всего в 2026 году в Тамбовской области будут благоустроены 54 двора и 45 общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.