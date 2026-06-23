Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Канино Тамбовской области обустроили детскую площадку

Там установили несколько видов качелей, карусель, игровые счеты и горку.

Источник: Национальные проекты России

Обустройство детской площадки завершили в селе Канино Уваровского округа Тамбовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации округа.

Территорию для установки оборудования выбирали с учетом мнения жителей. На площадке установили игровые элементы: несколько видов качелей, карусель, горку, игровые счеты, скамейку и урну. Общественная комиссия уже провела приемку объекта и подтвердила качество выполненных работ.

«Очень надеемся, что эта площадка станет новым местом притяжения для юных жителей и гостей села. А также надеемся на их бережное отношение к обустроенным игровым элементам», — отметила начальник отдела архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации округа Светлана Дегтярева.

Напомним, ранее по инициативе жителей в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построили волейбольную площадку в селе Верхний Шибряй. Всего в 2026 году в Тамбовской области будут благоустроены 54 двора и 45 общественных пространств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.