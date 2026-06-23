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Жителям Москвы рекомендовали использовать метро из-за локальных ограничений

Москвичам посоветовали использовать метро из-за ограничений движения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Жителям Москвы порекомендовали использовать метро на фоне локальных ограничений движений в среду, сообщает сообщает столичный департамент транспорта.

«Завтра в центре и на юго-востоке Москвы возможны временные локальные перекрытия движения. Из-за этого привычные маршруты могут быть недоступны, а время в пути — увеличиться. Для поездок в центр и на юго-восток города по возможности выбирайте метро. Заранее продумывайте альтернативные маршруты и выезжайте с запасом времени», — говорится в сообщении.