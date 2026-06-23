ФКР не нашёл подрядчика для ремонта корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном

Областной фонд капремонта второй раз не нашёл подрядчика для капитального ремонта корпуса детского отделения психиатрической больницы № 2, расположенной в посёлке Прибрежном. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На участие в закупке не было подано ни одной заявки, в связи с чем торги были признаны несостоявшимися.
Впервые торги были объявлены 3 июня текущего года. Максимальная цена контракта составляла 85,9 млн рублей. В рамках ремонта подрядчику предстояло полностью обновить здание как снаружи, так и внутри; утеплить и покрасить стены, починить крышу, установить новые окна и двери; в корпусе заменить старые трубы, батареи, проводку и вентиляцию, установить пожарную сигнализацию и камеры наблюдения; сделать у входа пандусы для инвалидных колясок.
Согласно документации, работы должны были закончиться к ноябрю 2026 года.