Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФКР не нашёл подрядчика для ремонта корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном

На участие в закупке не было подано ни одной заявки.

Областной фонд капремонта второй раз не нашёл подрядчика для капитального ремонта корпуса детского отделения психиатрической больницы № 2, расположенной в посёлке Прибрежном. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На участие в закупке не было подано ни одной заявки, в связи с чем торги были признаны несостоявшимися.

Впервые торги были объявлены 3 июня текущего года. Максимальная цена контракта составляла 85,9 млн рублей. В рамках ремонта подрядчику предстояло полностью обновить здание как снаружи, так и внутри; утеплить и покрасить стены, починить крышу, установить новые окна и двери; в корпусе заменить старые трубы, батареи, проводку и вентиляцию, установить пожарную сигнализацию и камеры наблюдения; сделать у входа пандусы для инвалидных колясок.

Согласно документации, работы должны были закончиться к ноябрю 2026 года.