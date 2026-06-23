ФКР не нашёл подрядчика для ремонта корпуса детского отделения психбольницы в Прибрежном

Впервые торги были объявлены 3 июня текущего года. Максимальная цена контракта составляла 85,9 млн рублей. В рамках ремонта подрядчику предстояло полностью обновить здание как снаружи, так и внутри; утеплить и покрасить стены, починить крышу, установить новые окна и двери; в корпусе заменить старые трубы, батареи, проводку и вентиляцию, установить пожарную сигнализацию и камеры наблюдения; сделать у входа пандусы для инвалидных колясок.