В Магадане летом трудоустроят более 250 подростков

Более 250 подростков трудоустроят в летний период в Магадане в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в мэрии города.
Рабочие места для ребят организуют на базе отраслевых органов мэрии и подведомственных учреждений. Подросткам предлагают должности документоведов, делопроизводителей, уборщиков, подсобных рабочих, помощников библиотекарей, разнорабочих, курьеров, секретарей и другие.
Приоритетное право на трудоустройство получают ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию входят дети из многодетных, малоимущих и неполных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, преимущество предоставляется подросткам из семей горожан, участвующих в специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.