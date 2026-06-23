В Магадане летом трудоустроят более 250 подростков

Приоритетное право на трудоустройство получают ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию входят дети из многодетных, малоимущих и неполных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, преимущество предоставляется подросткам из семей горожан, участвующих в специальной военной операции.