В Елизове на Камчатке стартовало благоустройство общественной территории

Благоустройство общественной территории «Аллея доблести и славы» стартовало в городе Елизове Камчатского края, сообщили в региональном агентстве информационной политики. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты благоустроят современное пространство с детской игровой площадкой, фотозоной с арт-объектами. Специалисты уже приступили к подготовительным работам: они демонтируют старое асфальтобетонное покрытие и бордюры, а также занимаются устройством системы водоотведения. На следующем этапе на территории уложат более 2,8 тыс. кв. м покрытия из тротуарной плитки, а для детской площадки смонтируют безопасное резиновое покрытие. Кроме того, там установят новые опоры наружного и декоративного освещения.
Проект предусматривает благоустройство ярмарочной площади с размещением трех павильонов. Также планируется реорганизовать парковочное пространство на 26 мест и создать прогулочную зону с интерактивными стендами и площадками для тихого отдыха.
Важной частью работ станет озеленение территории. Там уложат газоны, высадят деревья и кустарники, при этом существующие высокоствольные деревья сохранят. Завершить весь комплекс благоустройства рассчитывают в октябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.