В Елизове на Камчатке стартовало благоустройство общественной территории

Специалисты благоустроят современное пространство с детской игровой площадкой, фотозоной с арт-объектами. Специалисты уже приступили к подготовительным работам: они демонтируют старое асфальтобетонное покрытие и бордюры, а также занимаются устройством системы водоотведения. На следующем этапе на территории уложат более 2,8 тыс. кв. м покрытия из тротуарной плитки, а для детской площадки смонтируют безопасное резиновое покрытие. Кроме того, там установят новые опоры наружного и декоративного освещения.