Положительная динамика. Глава Перми подвёл итоги развития города в 2025 году

По словам главы города, объём инвестиций в экономику Перми в прошлом году превысил 353 млрд рублей. По объёму инвестиций на душу населения Пермь лидирует среди российских городов-миллионников. Продолжает расти сектор малого и среднего бизнеса (МСП). В прошлом году в Перми работали 63 тысячи субъектов МСП и 128 тысяч самозанятых, которых стало на треть больше. Отмечена динамика развития туристической отрасли. Пермь в 2025 году приняла 400 тысяч гостей, на 13% больше, чем годом равнее.