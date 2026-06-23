Положительная динамика. Глава Перми подвёл итоги развития города в 2025 году

Положительная динамика прослеживается по всем показателям плана реализации Стратегии развития Перми. Этот вывод следует из отчёта о деятельности муниципальных властей, который глава города Эдуард Соснин представил на пленарном заседании Пермской думы.
Финансы — на социальную сферу.
Эдуард Соснин отметил сохранение социальной направленности бюджета Перми. В 2025 году из 65 млрд рублей расходов половина пришлась на социальную сферу. В центре внимания были продвижение семейных ценностей и поддержка участников СВО. Мерами поддержки охватили более 48 тысяч семей. Финансовую поддержку получили 2,5 тысячи участников СВО. Им выдали 67 земельных участков и предоставили льготу — освобождение от платы за жильё по договорам социального найма.
Инвестиции в будущее Перми.
По словам главы города, объём инвестиций в экономику Перми в прошлом году превысил 353 млрд рублей. По объёму инвестиций на душу населения Пермь лидирует среди российских городов-миллионников. Продолжает расти сектор малого и среднего бизнеса (МСП). В прошлом году в Перми работали 63 тысячи субъектов МСП и 128 тысяч самозанятых, которых стало на треть больше. Отмечена динамика развития туристической отрасли. Пермь в 2025 году приняла 400 тысяч гостей, на 13% больше, чем годом равнее.
Темпы развития инфраструктуры.
Проект «Пермь в порядке» выступил катализатором наведения порядка в городском хозяйстве. Из аварийного жилья расселили 2,6 тысячи человек. За год в Перми отремонтированы свыше 1 млн кв. метров дорог, включая улицу Самаркандскую и дороги в частном секторе. Отремонтировали 18 км трамвайных путей, средний возраст городского автопарка составил менее двух лет. Инфраструктуру образования пополнили три новые школы на 2250 мест: кадетская школа № 1, школы № 146 и № 55.
Приоритет общественным пространствам.
Благоустроенную часть набережной Перми пополнил участок между ТЦ «Речник» и «Мотовилихинскими заводами». Средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» помогли обустроить 4 сквера, включая пространство в 64-м квартале эспланады. По проекту «Зелёное кольцо» преобразились Черняевский лес, долины рек Егошиха и Данилиха. Для удобства туристов заработали визит-центры «Егошиха» и «Горки». В планах — реконструкция сада им. Миндовского, проект которой победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства благодаря поддержке горожан.
Город для молодёжи.
Статус молодёжной столицы Перми в 2025 году придал новый импульс пространствам идей и искусства. Мероприятиях в Доме молодёжи за год собрали более 124 тысяч участников. Молодёжь оценила событийную линейку не только в качестве досуга, но и как место воплощения своих идей и проектов. Яркими красками засверкали фестивали «МЛАДА a cappella» и «Монумент-Арт». Укреплению исторической памяти послужили Форум городов трудовой доблести и мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы.