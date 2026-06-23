В Приамурье планируют трудоустроить еще 6 земских учителей

При этом из 25 мест, выделенных Амурской области по программе, уже определены 19 победителей. В этом году желание работать в сельских школах и малых городах Приамурья выразили 276 человек из 29 регионов страны. Среди участников были педагоги из Архангельской, Самарской, Ростовской и других областей. От Амурской области заявки подали восемь человек. Наибольший конкурс пришелся на две вакансии — учителя истории и обществознания в школе № 20 поселка городского типа Прогресс и учителя истории в школе села Ядрино.