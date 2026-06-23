В Приамурье планируют трудоустроить еще 6 земских учителей

Еще шесть учителей планируют трудоустроить в Амурской области по программе «Земский учитель». Она реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
«Требуются учитель математики в школу села Варваровка Октябрьского района; учитель математики и физики, а также учитель математики в Раздольненскую школу Тамбовского округа; учитель математики в Чагоянскую школу Шимановского округа; учитель физики и математики в гимназию № 8 Райчихинска; учитель физики в школу № 192 Свободного», — рассказала начальник отдела общего образования регионального министерства образования и науки Амурской области Ирина Люмина.
К участию приглашают выпускников педагогических специальностей этого года, а также педагогов с профильным образованием, желающих работать по программе. Учителя, которые пройдут отбор, получат единовременную выплату в размере 2 млн рублей и служебное жилье на время работы.
При этом из 25 мест, выделенных Амурской области по программе, уже определены 19 победителей. В этом году желание работать в сельских школах и малых городах Приамурья выразили 276 человек из 29 регионов страны. Среди участников были педагоги из Архангельской, Самарской, Ростовской и других областей. От Амурской области заявки подали восемь человек. Наибольший конкурс пришелся на две вакансии — учителя истории и обществознания в школе № 20 поселка городского типа Прогресс и учителя истории в школе села Ядрино.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.