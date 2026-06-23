«Ночной забег в Столице закатов» перенесли в Нижнем Новгороде на 1 августа

«Ночной забег в Столице закатов» перенесли в Нижнем Новгороде с 18 июля на 1 августа. Об этом сообщили организаторы мерпориятия.
Перенос связан с проведением Суперкубка России по футболу. Матч как раз состоится 18 июля. Город примет десятки тысяч людей.
«По согласованию с властями региона и профильными службами мы приняли решение перенести старт на 1 августа», — написали организаторы.
Приобретенные слоты также переносятся на новую дату. Участники могут вернуть слот через личный кабинет, если новая дата им не подходит.
Ранее сообщалось, что Владимир Ткачёв продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо».