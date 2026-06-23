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В Хабаровском крае определили лучшего механизатора в АПК

В конкурсе участвовали 6 специалистов.

Источник: Национальные проекты России

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства» определили в Хабаровском крае, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Кадры».

Региональный этап прошел на базе Хорского агропромышленного техникума. В конкурсе приняли участие шесть механизаторов из Вяземского, Хабаровского, района имени Лазо и Бикинского округа.

Сначала участники прошли теоретический этап, где показали знание устройства сельскохозяйственной техники, рабочих технологий и правил охраны труда. Затем им предстояло выполнить практические задания: продемонстрировать фигурное вождение, разобраться в работе топливной и гидравлической систем, двигателя, а также выполнить точные измерения.

По итогам испытаний лучшим механизатором края стал Кирилл Ревоненко из компании «Сервис Агро» района имени Лазо. Он получит 300 тыс. рублей и представит Хабаровский край на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Тамбове.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.