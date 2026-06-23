Темы из нового учебника обществознания решили пока не включать в ОГЭ

В ОГЭ 2027 года не будут включаться задания по принципиально новому содержанию, отсутствовавшему ранее в школьной программе и учебниках, так как в 2026/2027 учебном году в девятом классе будут обучаться школьники, которые ранее учились по старой программе. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) в ответ на вопрос об изменениях из-за перехода школ на единый учебник по обществознанию, в котором школьникам рассказывают про государство-цивилизацию, ключевую ставку, мошенников, ИИ, воинов чеченского спецназа и о пути России в будущее.