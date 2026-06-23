Темы из нового учебника обществознания решили пока не включать в ОГЭ

В ОГЭ 2027 года не будут включаться задания по принципиально новому содержанию, отсутствовавшему ранее в школьной программе и учебниках, так как в 2026/2027 учебном году в девятом классе будут обучаться школьники, которые ранее учились по старой программе. Об этом РБК сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) в ответ на вопрос об изменениях из-за перехода школ на единый учебник по обществознанию, в котором школьникам рассказывают про государство-цивилизацию, ключевую ставку, мошенников, ИИ, воинов чеченского спецназа и о пути России в будущее.
Начиная с сентября 2026 года обществознание в школе будут изучать только три года — с девятого по 11-й классы. Преподавать предмет будут по новым государственным учебникам, подготовленным под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. Как сообщал помощник президента Владимир Мединский, учебники для девятых и десятых классов поступят в школы в 2026 году, а для 11 класса — в 2027 году.
В то же время в Рособрнадзоре отметили, что, как и в предыдущие годы, контрольные измерительные материалы для ОГЭ будут разрабатываться созданными Рособрнадзором комиссиями по разработке КИМ для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при поддержке Федерального института педагогических измерений.
Учитель обществознания и права экономического лицея РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Кочегаров сообщал РБК, что в существующем виде экзамен по обществознанию после девятого класса не соответствует новому учебнику, поэтому необходимо обновить контрольно-измерительные материалы. Он также указывал, что на изучение обществознания в девятом классе отводится 34 часа, хотя для всех предметов ОГЭ их количество времени изучения обычно больше, потому что их вводят с более ранних классов.
В учебнике для девятиклассников 239 страниц. Главный редактор — Дмитрий Медведев, руководитель авторского коллектива — Владимир Мединский, он же стал автором художественного оформления, ответственный секретарь — начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов, а в числе авторов указаны депутат Госдумы Вячеслав Никонов, публицист Егор Холмогоров. В учебнике пять больших глав: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика» и «Россия на пути в будущее». Подробнее о содержании учебника — читайте в подписке РБК.