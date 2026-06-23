Трижды «стобалльница» из Волгограда рассказала СМИ об успехе

— Экзамены — это испытание для всей семьи. Лично мне совладать со своими эмоциями помогала работа. Часть родителей на время ЕГЭ берут отпуска, а я, наоборот, искала спасение в рабочем кабинете, — признает мама выпускницы. — Наши дети не видят наших переживаний, а порой и слез. Этого и не нужно, поэтому домой я всегда заходила только с улыбкой. Только с теплом и с добротой к своему ребенку. Что касается результатов, то я действительно считаю, что радость не всегда должна быть публичной. По правде говоря, я бы и не делилась ни с кем нашими результатами. По крайней мере до тех пор, пока мы не узнаем итогов четвертого ЕГЭ по информатике.