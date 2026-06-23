Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Алтае пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

На главной площадке — в Горно-Алтайском госуниверситете — вакансии представят более 40 работодателей.

Источник: Национальные проекты России

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет 26 июня в Республике Алтай, сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения региона. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Кадры».

Главной площадкой мероприятия в регионе станет Горно-Алтайский государственный университет. Там свои предложения представят более 40 работодателей. Они проведут презентации предприятий, расскажут о вакансиях и карьерных перспективах, а также организуют экспресс-собеседования для соискателей.

Кроме того, в программе предусмотрен «Фестиваль профессий». Отдельное внимание уделят молодым специалистам. Для них пройдет мастер-класс «Резюме молодого специалиста», на котором расскажут, как грамотно представить свой опыт, навыки и преимущества перед работодателем.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.