На Алтае пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет 26 июня в Республике Алтай, сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения региона. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Кадры».
Главной площадкой мероприятия в регионе станет Горно-Алтайский государственный университет. Там свои предложения представят более 40 работодателей. Они проведут презентации предприятий, расскажут о вакансиях и карьерных перспективах, а также организуют экспресс-собеседования для соискателей.
Кроме того, в программе предусмотрен «Фестиваль профессий». Отдельное внимание уделят молодым специалистам. Для них пройдет мастер-класс «Резюме молодого специалиста», на котором расскажут, как грамотно представить свой опыт, навыки и преимущества перед работодателем.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.