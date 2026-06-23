В Барнауле стартовал ремонт гимназии № 80

Ремонт гимназии № 80 стартовал в Барнауле, сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края. Работы проходят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Специалисты обновят все помещения, заменят инженерные системы, отремонтируют кровлю, фасад и цоколь. Сейчас они начали демонтаж старых покрытий стен, потолков и полов, а также дверей, радиаторов отопления и сантехнического оборудования.
Завершить работы планируется в августе 2027 года. При этом ремонт не должен сказаться на организации учебного процесса: на время проведения работ гимназисты будут заниматься очно в зданиях школ № 37, 51 и 64.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.