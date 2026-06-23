Ростов вошел в число лидеров по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов

По итогам мая средняя стоимость квадратного метра в ростовских «однушках» достигла 147 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 2,6%. Такой же рост среди крупнейших городов страны зафиксирован только в Красноярске. При этом в целом по российским мегаполисам ситуация оказалась противоположной. Как подсчитало издание, май стал первым месяцем 2026 года, когда средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках начала снижаться. В среднем квадратный метр подешевел на 0,1%, до 169,6 тыс. руб.