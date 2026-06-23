В Абакане открыли центр помощи женщинам «Точка опоры. Семья»

Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, открыли в Абакане, сообщили в пресс-службе главы Республики Хакасии и правительства региона. Его работа соответствует целям национального проекта «Семья».
В новом центре «Точка опоры. Семья» женщины и семьи смогут получать комплексную поддержку. В одном месте им доступны психологическая, юридическая и материальная помощь, а также консультации специалистов.
«Создание современных условий для жизни семей — важная задача власти и общества. При этом не менее важно, чтобы материальная поддержка сочеталась с моральной и духовной. Только так мы сможем по-настоящему сберечь и приумножить наш народ», — отметил глава Республики Хакасии Валентин Коновалов.
Отмечается, что Хакасия вошла в число первых регионов, где реализуется этот проект. Подобный центр уже работает в Иркутске, где под его сопровождением находятся 67 семей, в которых воспитываются 315 детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.