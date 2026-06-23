В Абакане открыли центр помощи женщинам «Точка опоры. Семья»

«Создание современных условий для жизни семей — важная задача власти и общества. При этом не менее важно, чтобы материальная поддержка сочеталась с моральной и духовной. Только так мы сможем по-настоящему сберечь и приумножить наш народ», — отметил глава Республики Хакасии Валентин Коновалов.