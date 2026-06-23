Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня

В кино дебютировал в 1968 году в фильме «Ошибка резидента», где исполнил песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок…», принесшую ему всесоюзную известность. Снимался в картинах «Освобождение», «Судьба резидента», «Юность Петра», «Хождение по мукам» и других.