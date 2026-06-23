Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным состоится в четверг, 25 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Панихида начнется в 10:30. Церемония пройдет в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Дата и место похорон артиста пока не объявлены.
Народный артист РСФСР ушел из жизни накануне, 22 июня. Ему было 89 лет.
Михаил Ножкин родился в Москве 19 января 1937 года. Окончил столичный строительный техникум и студию «Юность» Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. В 1961—1964 годах был артистом Московского театра эстрады, затем выступал в Москонцерте, откуда ушел после конфликта с руководством из-за сатирических выступлений.
Ножкин известен как автор песен «Последний бой», «Я люблю тебя, Россия», «Время Русь собирать!» и других.
В кино дебютировал в 1968 году в фильме «Ошибка резидента», где исполнил песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок…», принесшую ему всесоюзную известность. Снимался в картинах «Освобождение», «Судьба резидента», «Юность Петра», «Хождение по мукам» и других.
В 1970 году журнал Time упомянул его в статье «Музыкальные диссиденты» наряду с Александром Галичем и Владимиром Высоцким. Ножкин был награжден орденами «Знак Почета», Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Александра Невского, являлся членом Союза кинематографистов, Союза писателей и Гильдии актеров кино России.
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