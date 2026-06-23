39 воронежских детей вывезут из лагеря «Артек» в Крыму

Также отменены две летние смены в санатории «Бригантина “Белогорье”» в Крыму, сообщило издание «Открытый Белгород» со ссылкой на вице-губернатора — министра образования Андрея Милехина. Для детей, которые должны были отдыхать в санатории в это время, подберут альтернативные площадки в других регионах страны. При этом сроки заездов могут быть скорректированы.