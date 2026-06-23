В Чегеме Кабардино-Балкарии стартовало строительство детской поликлиники

Строительство детской поликлиники стартовало в Чегеме Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое двухэтажное здание площадью более 1000 кв. м. возведут на территории больничного городка. После завершения строительства медучреждение сможет обслуживать около 20 тысяч юных пациентов.
В нем создадут Центр здоровья детей, отделения неотложной помощи, организации медпомощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях, медико-социальной помощи, а также консультативно-диагностическое отделение с кабинетами участковых педиатров и врачей узких специальностей.
Поликлинику также планируют оснастить современным медицинским и диагностическим оборудованием. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.