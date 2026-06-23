Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Михаила Ножкина

Народный артист РСФСР Ножкин умер 22 июня в возрасте 89 лет. Он был актером, поэтом, драматургом и автором песен. Среди его наиболее известных работ — роли в фильмах «Ошибка резидента», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра».