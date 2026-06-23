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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Михаила Ножкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», — говорится в телеграмме.

Путин написал, что светлая память о Народном артисте России Михаиле Ивановиче Ножкине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования.

Народный артист РСФСР Ножкин умер 22 июня в возрасте 89 лет. Он был актером, поэтом, драматургом и автором песен. Среди его наиболее известных работ — роли в фильмах «Ошибка резидента», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра».

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