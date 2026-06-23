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В Нижнем Новгороде 42 юных парашютиста раскрыли купола в первой смене лагеря

В программе смены также состоялись показательные выступления: ребята показали элементы рукопашного боя, работу с гирями, прыжки через препятствия, фланкировку с шашками и другие упражнения.

Воспитанники первой смены нижегородского лагеря «Хочу стать десантником» совершили массовые парашютные прыжки: в небе раскрылись 42 купола, сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода. Перед вылетом участники прошли медицинский осмотр, сдали нормативы и сдали экзамен на допуск к прыжку.

В программе смены также состоялись показательные выступления: ребята показали элементы рукопашного боя, работу с гирями, прыжки через препятствия, фланкировку с шашками и другие упражнения. По традиции лагеря заместители командиров взводов, командиры отделений, волонтёры и старшина совершали прыжки вместе с воспитанниками — принцип «Делай, как я» закреплён в правилах сборов.

Участники поделились впечатлениями: многие признались, что ощущали волнение, но справились с эмоциями, выполнили действия по инструкции и получили сильные положительные впечатления от полёта. Родители отмечали значимость опыта для становления характера детей и выражали доверие к профессионализму инструкторов. В ходе смены ребята также пишут письма родителям — их вручают в день прыжка, поскольку в лагере запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Ранее мэр города Юрий Шалабаев принимал участие в открытии нового отделения Центра военно‑патриотического воспитания и сообщил о развитии профильных школ и филиалов ЦВПВ в разных районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что первая летняя смена лагеря «Хочу стать десантником» стартовала на площади Маршала Жукова.