В Нижнем Новгороде 42 юных парашютиста раскрыли купола в первой смене лагеря

Участники поделились впечатлениями: многие признались, что ощущали волнение, но справились с эмоциями, выполнили действия по инструкции и получили сильные положительные впечатления от полёта. Родители отмечали значимость опыта для становления характера детей и выражали доверие к профессионализму инструкторов. В ходе смены ребята также пишут письма родителям — их вручают в день прыжка, поскольку в лагере запрещено пользоваться мобильными телефонами.