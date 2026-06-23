Более десяти священников ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повесток

«Во время визита в Армению более десяти священнослужителей Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ получили повестки для участия в военных сборах… Вследствие решения о проведении сборов, организованных в поспешно и неожиданно, священнослужители не смогли своевременно вернуться к местам своего служения, что нарушило привычную деятельность приходов. Тем не менее священнослужители готовы исполнить свой долг перед Родиной», — сообщили РИА Новости в епархии.