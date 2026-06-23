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Более десяти священников ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повесток

Более 10 священников ААЦ не смогли вернуться из Армении из-за повесток на сборы.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более десяти священников Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) не смогли вернуться из Армении в свои российские приходы из-за повесток для участия в военных сборах, сообщила РИА Новости пресс-служба епархии.

«Во время визита в Армению более десяти священнослужителей Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ получили повестки для участия в военных сборах… Вследствие решения о проведении сборов, организованных в поспешно и неожиданно, священнослужители не смогли своевременно вернуться к местам своего служения, что нарушило привычную деятельность приходов. Тем не менее священнослужители готовы исполнить свой долг перед Родиной», — сообщили РИА Новости в епархии.

Ранее журналистка Сюзи Бадоян сообщила, что два служителя российских приходов ААЦ не могут вернуться из Армении из-за повестки на 25-дневные учебные военные сборы.

«Иерей Арсен Исраелян (церковь Св. Саркиса, г. Воронеж) и иерей Иеремия Варданян (церковь Св. Григория Просветителя, г. Ижевск), ранее проходившие службу в армии в качестве капелланов, уже принимают участие в сборах», — пояснили в епархии.

В пресс-службе отметили, что с 1 февраля по распоряжению министра обороны Армении Сурена Папикяна была прекращена деятельность военного духовенства Армянской апостольской церкви, окормлявшего вооруженные силы страны.

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