СМИ: Роскомнадзор не ограничивает доступ к Twitch

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к стриминговой платформе Twitch в России, отреагировав на массовые жалобы. Об этом в ведомстве сообщили порталу РИА-Новости.
«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой площадке Twitch», — говорится в сообщении.
Как отмечает портал, до этого пользователи жаловались на работу платформы. По данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 3 тыс. жалоб.
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