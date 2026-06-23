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СМИ: Роскомнадзор не ограничивает доступ к Twitch

Накануне пользователи жаловались на работу платформы.

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к стриминговой платформе Twitch в России, отреагировав на массовые жалобы. Об этом в ведомстве сообщили порталу РИА-Новости.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговой площадке Twitch», — говорится в сообщении.

Как отмечает портал, до этого пользователи жаловались на работу платформы. По данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, за последние сутки насчитывается 3 тыс. жалоб.

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