Развитие сети амбулаторной помощи Москвы планируют завершить к 2030 году

Столичные власти в рамках развития акушерско-гинекологической службы города продолжают формировать сеть амбулаторной помощи москвичкам. Таким образом, взамен устаревших женских консультаций появляется современная альтернатива в виде Центров женского здоровья, которых на сегодняшний день уже открыто 17, а еще пять находятся в процессе строительства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова после открытия Центра при городской клинической больнице имени В. В. Вересаева (САО), расположенного на ул. Петрозаводская, 26а.