Развитие сети амбулаторной помощи Москвы планируют завершить к 2030 году

Столичные власти в рамках развития акушерско-гинекологической службы города продолжают формировать сеть амбулаторной помощи москвичкам. Таким образом, взамен устаревших женских консультаций появляется современная альтернатива в виде Центров женского здоровья, которых на сегодняшний день уже открыто 17, а еще пять находятся в процессе строительства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова после открытия Центра при городской клинической больнице имени В. В. Вересаева (САО), расположенного на ул. Петрозаводская, 26а.
По ее словам, возможности инновационных клиник выходят далеко за рамки привычного формата. «Такие центры — это мультидисциплинарные комплексные клиники, где находится самое современное оборудование, работают квалифицированные специалисты. Здесь оказывается помощь женщинам не только в период беременности, а на протяжении всей жизни, — подчеркнула вице-мэр. — В центрах занимаются профилактикой, диагностикой, лечением и диспансерным наблюдением. Благодаря нашим возможностям мы можем менять подходы, разрабатывать новые стандарты и клиентские пути».
По словам заммэра, за последние два года в два раза увеличилось количество женщин, которые прикрепились к амбулаторной службе и системно наблюдаются. «Это значит, что и дальше будет расти качество медицинской помощи, выявление заболеваний на ранних стадиях и их профилактика», — отметила Анастасия Ракова.
Особое внимание в работе Центров женского здоровья уделяется профилактике и выявлению онкологических заболеваний. По данным заммэра, число выявленных случаев рака шейки матки на нулевых стадиях увеличились в два раза, а рака груди — в пять.
Кроме того, благодаря оснащению современным оборудованием в клиниках широко применяется «хирургия одного дня». На данный момент врачи провели амбулаторно уже 38 тыс. гинекологических вмешательств, которые ранее потребовали бы госпитализации.