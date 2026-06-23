Врио белгородского губернатора и министр энергетики РФ обсудили защиту энергообъектов

«Наша задача — держать свет и тепло в любых условиях. В особом фокусе внимания — наши крупные города: Белгород, Старый Оскол, Губкин и, конечно, населенные пункты приграничья. Главное — чтобы даже при нештатных ситуациях люди не страдали от холода и отсутствия света», — подчеркнул Александр Шуваев.