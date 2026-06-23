В Калининграде завершают ремонт дома с египетским декором. Здание располагается на Димитрова 5−19 и Брамса, 39. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
«Весь основной комплекс работ уже выполнен. Отремонтировали трещины на историческом фасаде, восстановили балконные плиты и декоративные элементы сталинского ампира», — говорится в публикации.
Специалисты очистили кирпичные обрамления окон и лицевой кирпич в цоколе, а также привели в порядок входные порталы. Сейчас подрядчик монтирует бетонную плитку в оттенке исторического рыжего кирпича, раскрывает подвальные окна и приямки.
«Завершающие штрихи в процессе: на дворовом фасаде установлены новые двери, а двери для главного фасада ещё едут из мастерской. Металлические балконные ограждения сейчас находятся на изготовлении», — пояснили в фонде.
Работы выполняет ООО «Ланд-Контур». В мае 2025 года с компанией заключили контракт на 53,2 миллиона рублей.
Дом построили в 1929 году. На нём сохранились исторические барельефные обрамления вокруг дверей и декоративные элементы в стиле ампир. Входные порталы украшены этническими узорами Древнего Египта.
После войны здание было частично разрушено. Дом отремонтировали и украсили декором в стиле сталинского ампира: массивными кронштейнами и пилястрами с капителями. Общая площадь постройки — 3535 квадратных метров. Там проживают около 140 человек.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.