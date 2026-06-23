Администрация Бора прокомментировала введение режима повышенной готовности

Борская администрация прокомментировала объявленный режим повышенной готовности из-за мусорных навалов.
Напомним, что режим ввели 19 июня. Масштаб мусорных навалов — критический. Он представляет угрозу ЧС.
Как поясняет администрация, цель введения режима — максимально оперативно привлечь силы и средства для ликвидации навалов, образованных рядом с площадками ТКО и в непредназначенных местах. Навалы в осном состоят из крупногабаритного мусора. Такой мусор привозят садоводы или транзитные автомобили.
Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия потребовала 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика.
Аналогичные ситуации возникают на Бору ежегодно.