Администрация Бора прокомментировала введение режима повышенной готовности

Как поясняет администрация, цель введения режима — максимально оперативно привлечь силы и средства для ликвидации навалов, образованных рядом с площадками ТКО и в непредназначенных местах. Навалы в осном состоят из крупногабаритного мусора. Такой мусор привозят садоводы или транзитные автомобили.