Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Бора прокомментировала введение режима повышенной готовности

Масштаб мусорных навалов — критический.

Борская администрация прокомментировала объявленный режим повышенной готовности из-за мусорных навалов.

Напомним, что режим ввели 19 июня. Масштаб мусорных навалов — критический. Он представляет угрозу ЧС.

Как поясняет администрация, цель введения режима — максимально оперативно привлечь силы и средства для ликвидации навалов, образованных рядом с площадками ТКО и в непредназначенных местах. Навалы в осном состоят из крупногабаритного мусора. Такой мусор привозят садоводы или транзитные автомобили.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия потребовала 71 млн рублей с виновника взрыва на Фучика.

Аналогичные ситуации возникают на Бору ежегодно.