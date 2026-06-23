Волонтёры привели в порядок храмы в Перевозском, Большеболдинском и Шатковском округах

Волонтеры в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли» благоустроили территории ещё трёх храмов в Нижегородской области. За прошедшую неделю добровольческие «десанты» работали в Перевозском, Большеболдинском и Шатковском округах, сообщили организаторы проекта.
Социальную инициативу второй год подряд реализует Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» совместно с Нижегородской митрополией при поддержке областного правительства. Проект нацелен на сохранение исторического и духовного наследия региона и вовлечение жителей области в уход за святынями. В 2026 году волонтёры уже посетили семь храмов, всего в планах — работы на территориях 26 приходов Нижегородской митрополии.
В Перевозе добровольцы вместе с участниками движения «Оберег» и «Волонтёрским центром Нижегородской области» занимались облагораживанием территории храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы: красили забор, пропалывали грядки, убирали мусор. Для участников также провели экскурсию по Перевозскому районному музею‑выставочному центру и показали храм 1813 года постройки в селе Шершово.
В селе Пересекино Большеболдинского округа команда убирала поросль и ветви, скосила траву, очистила внутреннее пространство старинного храма и выровняла площадку вокруг него. После работ волонтёров пригласили в Большеболдинский краеведческий музей, где рассказали об истории храма и судьбах священнослужителей, пострадавших за веру в первой половине XX века.
В Шатковском округе добровольцы вместе с представителями Росатома расчистили территорию руинированного храма в честь святителя Николая Чудотворца в селе Старое Иванцево: убрали деревья, кустарник и строительный мусор. Для участников также организовали экскурсионную программу по истории города и основного храма Арзамаса, включая рассказ о создании иконостаса и храмовых росписях.
Руководитель Нижегородского регионального отделения «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина отметила, что проект объединяет людей разных возрастов и профессий и даёт возможность не только поработать, но и узнать больше об истории родного края. Работы по благоустройству продолжатся до сентября 2026 года; присоединиться к инициативе можно через официальное сообщество НРО «Волонтёров Победы» во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появится новое культурно-религиозное пространство.