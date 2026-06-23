Волонтёры привели в порядок храмы в Перевозском, Большеболдинском и Шатковском округах

Социальную инициативу второй год подряд реализует Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» совместно с Нижегородской митрополией при поддержке областного правительства. Проект нацелен на сохранение исторического и духовного наследия региона и вовлечение жителей области в уход за святынями. В 2026 году волонтёры уже посетили семь храмов, всего в планах — работы на территориях 26 приходов Нижегородской митрополии.