Чернышенко заявил о создании новой модели науки и технологий

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новая модель науки и технологий должна обеспечить тесную кооперацию государства, бизнеса и научных институтов, для ее создания правительство привлекло более 200 экспертов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по совершенствованию системы управления научно-технологическим развитием.
Стратегическая сессия прошла 23 июня в Координационном центре правительства РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин закрепил в едином документе — Стратегии научно-технологического развития — конкретные шаги для ответа на современные вызовы. Среди главных — создание новой модели науки и технологий, которая должна обеспечить тесную кооперацию государства, бизнеса, научных институтов. К работе по ее созданию правительство привлекло более 200 экспертов из промышленного сектора, научного сообщества, законодательных органов власти», — сказал Чернышенко.
По его словам, одним из ключевых направлений станет подготовка единого нормативного регулирования в науке, технологиях и производстве. Это должно позволить государству, бизнесу, вузам и научным организациям более синхронно работать над приоритетными для страны задачами. Также совершенствуются подходы к оценке исследований и разработок. Экспертиза будет проводиться на каждом этапе — от научной идеи до готовой технологии. При этом планируется опираться на экспертный корпус Российской академии наук, в который входит около 5,5 тыс. специалистов из разных областей.
Еще одним направлением станет развитие кооперации науки и промышленности. Чернышенко отметил, что совместно с первым вице-премьером Денисом Мантуровым определен список приоритетных задач. Среди них — разработка четких планов развития технологий под запрос реального сектора экономики, расширение форматов работы с индустриальными партнерами и фокусировка мер поддержки на задачах технологического лидерства. Эти задачи реализуются через девять национальных проектов технологического лидерства.
Кроме того, продолжается развитие домена «Наука и инновации» — единой платформы, где собраны научные исследования и разработки. На ней развернуто более 27 сервисов, которые, в частности, помогают промышленным заказчикам подбирать научные коллективы для выполнения работ.
«Эти цифровые инструменты позволяют быстрее принимать решения на основе полной информации о тех потребностях, которые нужны для бизнеса, производства, о наличии актуальных разработок по всем приоритетным направлениям. У нас уже успешно функционирует отраслевой сегмент медицинской науки. На очереди — еще шесть, включая приоритетные, которые корреспондируют с нацпроектами технологического лидерства — станкостроение, транспорт, сельское хозяйство. Все эти меры нацелены на ускоренное внедрение перспективных технологий в промышленность», — заключил Чернышенко.