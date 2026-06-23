Чернышенко заявил о создании новой модели науки и технологий

По его словам, одним из ключевых направлений станет подготовка единого нормативного регулирования в науке, технологиях и производстве. Это должно позволить государству, бизнесу, вузам и научным организациям более синхронно работать над приоритетными для страны задачами. Также совершенствуются подходы к оценке исследований и разработок. Экспертиза будет проводиться на каждом этапе — от научной идеи до готовой технологии. При этом планируется опираться на экспертный корпус Российской академии наук, в который входит около 5,5 тыс. специалистов из разных областей.