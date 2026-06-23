Стоматолог-травматолог рассказала, как спасают сломанные зубы

— Стоматолог-травматолог — это достаточно новый как для многих врачей, так и для большинства пациентов специалист. В медицинском университете такой специальности не существует: обычно стоматолог учится на терапевта, хирурга или детского стоматолога, а «травматологом» он становится только при работе с определенной группой пациентов. Его пациенты — это дети и взрослые с различными травматическими поражениями зубов и окружающих их мягких тканей. Такой специалист должен обладать огромным багажом знаний. По сути, стоматолог-травматолог — это маленькая команда специалистов в одном враче. Так происходит, потому что большинство задач, с которыми к такому врачу приходят, требуют комплексного решения. В одних случаях нужно терапевтическое восстановление, в других — хирургическое вмешательство, а еще могут понадобиться установка виниров или коронок, использование ортодонтических конструкций. Бывают ситуации, когда нужно все и сразу.