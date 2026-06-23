Стоматолог-травматолог рассказала, как спасают сломанные зубы

Более миллиарда людей в мире живут с последствиями травм зубов. Многие из них могли избежать удаления, длительного лечения и огромных трат, если бы в первый же момент после удара знали о простых правилах, следование которым помогло бы не усугубить травму и сохранить зуб. Стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН Ольга Тишкина рассказала «МК» о заблуждениях пациентов, достижениях медицины и о том, как не потерять красивую улыбку навсегда.
— Кто такой стоматолог-травматолог и с какими проблемами к нему надо обращаться?
— Стоматолог-травматолог — это достаточно новый как для многих врачей, так и для большинства пациентов специалист. В медицинском университете такой специальности не существует: обычно стоматолог учится на терапевта, хирурга или детского стоматолога, а «травматологом» он становится только при работе с определенной группой пациентов. Его пациенты — это дети и взрослые с различными травматическими поражениями зубов и окружающих их мягких тканей. Такой специалист должен обладать огромным багажом знаний. По сути, стоматолог-травматолог — это маленькая команда специалистов в одном враче. Так происходит, потому что большинство задач, с которыми к такому врачу приходят, требуют комплексного решения. В одних случаях нужно терапевтическое восстановление, в других — хирургическое вмешательство, а еще могут понадобиться установка виниров или коронок, использование ортодонтических конструкций. Бывают ситуации, когда нужно все и сразу.
Обращаться к стоматологу-травматологу нужно при любых травматических повреждениях зубов, мягких тканей, окружающих полость рта, и с любыми последствиями травм такого рода. Это сколы, переломы, трещины, ушибы, вывихи или полностью выбитые зубы; изменение цвета, появление чувствительности, подвижности или болевого синдрома; раны губ и щек, травмы подбородка, посттравматические боли в височно-нижнечелюстном суставе. А вот плановым лечением кариеса, протезированием или ортодонтическим лечением, не связанным с травмой, такой врач не занимается.
Достаточно часто люди путают врача-травматолога с челюстно-лицевым хирургом. Это не одно и то же. Челюстно-лицевой хирург работает с более тяжелыми травмами, чем стоматолог-травматолог. Например, с переломами челюстей, переломами костей носа и другими серьезными повреждениями лица, зачастую требующими стационарного лечения.
— Как часто появляется необходимость пойти к стоматологу-травматологу?
— Травмы челюстно-лицевой области случаются гораздо чаще, чем кажется, а потому и поводы для визита к травматологу возникают с завидной регулярностью. На сегодняшний день в мире с последствиями травмы зубов живут более одного миллиарда человек. Чаще всего пациенты обращаются со сколами и переломами коронки зуба, а также вывихами зубов.
Этим перечень травм и поводов для обращений не ограничивается. Получить травму можно где угодно: на тренировке, на улице, во время игры с собакой дома и еще в десятке самых разных ситуаций. Полный список причин достаточно длинный, а сами причины разнообразны: удар открывающимся зонтиком в лицо, потеря сознания в душе, падение с электросамоката, травма на горке в аквапарке, ДТП, попытка открыть дверь зубами или даже обычная детская драка.
Слово «травма» ассоциируется с болью, кровью и стрессом, но эти симптомы появляются не всегда: иногда ушиб или небольшой скол практически не беспокоят пациента, а дети, например, вообще скрывают сам факт травмы. В таких случаях пациенты не видят необходимости в обращении к специалисту, теряя ценное время: травма проходит незамеченной, а ее последствия дают о себе знать позже. Зубы могут поменять цвет, их положение может нарушиться, у детей могут повредиться зачатки постоянных зубов, а взрослые могут потерять постоянный зуб.
— Какие травмы пациенты недооценивают, а какие, наоборот, считают более серьезными, чем они есть на самом деле?
— Несерьезных травм не бывает, есть только недооцененные. Каждая травма требует внимания, диагностики, часто — дальнейшего наблюдения. И в детской, и во взрослой практике есть простое правило: любая травма, даже если она кажется незначительной, — это всегда повод для визита к врачу.
Чаще всего недооценивают «тихие», без боли, крови и выраженного дискомфорта травмы. Это, например, сколы и переломы коронки, ушибы зуба. Пациент, особенно если речь идет о молочном зубе, может чувствовать себя хорошо, а потому вопрос визита к врачу даже не возникает. Нередко родители ошибочно считают, что молочные зубы не требуют какого-либо лечения. Такая точка зрения может дорого обойтись: привести к развитию воспаления или повреждению зачатков постоянных зубов.
Вывихи, при которых зубы меняют положение или совсем покидают лунку, многие пациенты воспринимают как безвыходную ситуацию, считая, что спасти зуб уже не получится. Но это ошибка: вернуть зуб на место реально, но действовать необходимо быстро. Другая ситуация — травмы, выглядящие пугающе из-за большого количества крови в ротовой полости. Столкнувшись с ними, пациенты часто решают, что в таких ситуациях обязательно нужно обращаться в стационар.
Важно не оценивать травмы на глаз, а обращаться для этого к специалисту, причем как можно скорее. Получить консультацию о том, как нужно действовать, сегодня часто можно уже по телефону в момент записи в клинику. В целом организация помощи меняется на глазах: развивается система информирования пациентов, появляются «горячие линии» и профессиональные сообщества. Все это помогает пациентам и врачам быстрее ориентироваться и получать необходимую помощь, экономя время.
— Как действовать пациентам, чтобы не усугубить ситуацию при травме?
— Самая частая и самая опасная ошибка пациентов при травмах зубов — это ничего не делать и не обращаться к специалисту. Даже если травма кажется незначительной, потерянное время может привести к осложнениям, которые проявятся позже.
Если говорить о распространенных ситуациях, то здесь есть типичные ошибки и понятные алгоритмы действий. Например, при переломе коронковой части зуба пациенты часто выбрасывают отколовшиеся фрагменты или откладывают визит к врачу. Так делать не стоит: если фрагмент не утрачен, его нужно сохранить, поместив в жидкость. Подойдут молоко, вода или физиологический раствор. До визита к врачу важно временно исключить горячую, холодную и острую пищу, чтобы не усиливать дискомфорт для оголенной ткани зуба.
При полном вывихе зуба ошибки могут иметь критическое значение. В такой ситуации нужно как можно быстрее найти зуб и держать его только за коронковую часть — ту, которую мы видим в полости рта. Загрязненный зуб можно аккуратно промыть водой, но трогать корень, тереть его, обрабатывать антисептиками или сушить нельзя — это повреждает ткани, необходимые для приживления. Надо как можно скорее постараться самостоятельно вернуть зуб в лунку и обратиться к врачу. Если сделать это не получается, то зуб надо положить в жидкость и отправляться к врачу. Счет в таких ситуациях идет буквально на минуты.
Отдельно скажу об ушибах зубов. Из-за отсутствия боли и внешних изменений такие травмы часто недооцениваются, и пациент вовсе не идет к врачу до тех пор, пока через некоторое время зуб не меняет цвет или не начинает сильно болеть. При своевременном обращении многих последствий можно было бы избежать.
— Детские травмы зубов отличаются от травм, которые получают взрослые?
— Детские травмы зубов однозначно отличаются от взрослых. Однако важно определиться, что именно подразумевается под детской травмой: это может быть травма, полученная в детском возрасте (таких случаев в нашей практике большинство), или же повреждение молочных зубов.
Если говорить о травмах молочных зубов, то их лечение во многом схоже со взрослыми, но есть принципиальные отличия, например при вывихах молочные зубы чаще всего не возвращают на место. Попытка сохранить такой зуб может повредить зачаток постоянного зуба, находящийся под ним, — приоритет при лечении всегда отдается сохранению будущего постоянного зуба.
Лечение травмы — это не просто помощь в моменте, оно подразумевает и наблюдение в перспективе, и проведение отсроченных манипуляций. Последствия детских травм менее предсказуемы, чем аналогичные последствия у взрослых, — пубертат, активный рост и другие особенности детского развития осложняют ситуацию.
— Чего ждать пациенту при визите к стоматологу-травматологу?
— Первый прием у такого специалиста после травмы всегда проходит по одному сценарию. Все начинается с тщательного обследования и диагностики. Врач уточняет обстоятельства, в которых произошла травма, осматривает полость рта и проводит фотопротокол. Для этого используется операционный микроскоп или индивидуальные бинокуляры.
Затем проводятся различные функциональные тесты, например холодовая проба, которая нужна, чтобы определить жизнеспособность зуба. Обязательная часть обследования — рентгенологическая диагностика, а при необходимости — компьютерная томография.
Травма — это всегда стресс, испытав который человек может не обратить внимания на важные симптомы или не связать их с произошедшим, забыть или опустить какие-то важные детали. Для полноценного лечения врачу необходимо увидеть ситуацию со всех сторон, не только оценить видимые повреждения, но и исключить сопутствующие патологии, например травмы височно-нижнечелюстного сустава, которые невидимы для большинства специалистов и пациентов.
После диагностики врач определяет дальнейшую тактику лечения, а само лечение в большинстве случаев начинается уже на первом приеме: проводится фиксация собственных фрагментов коронок, репозиция зубов, изменивших свое положение, наложение удерживающих проволочно-композитных шин.
Даже если сразу полностью восстановить зубы или решить другие проблемы невозможно, врач старается устранить все неудобства, чтобы с помощью временных и переходных конструкций восстановить функцию или эстетику.
— Что считается сейчас золотым стандартом для спасения зубов, а какие методы ушли в прошлое?
— Методов и подходов сегодня достаточно много. Золотой стандарт современной травматологии — это быстрое, бережное и надежное возвращение функции и эстетики с возможным сохранением максимального количества собственных тканей. Шуточно мы говорим, что «быстро поднятый зуб не считается упавшим».
Если травма уже случилась, то все, что сломалось, отвалилось или выпало, нужно как можно скорее найти, вернуть на место или в крайнем случае положить в жидкость и сразу обратиться к специалисту. В ряде случаев сохранение утраченных фрагментов и зубов позволяет обойтись без сложных и длительных вмешательств. Например, при переломах коронковой части зуба по возможности врачи стараются использовать собственные фрагменты зуба. Свободный фрагмент коронки возвращается на место и надежно прикрепляется к собственным тканям: это позволяет не заниматься созданием формы и подбором цвета. Врач просто возвращает все на место, а пациент заканчивает лечение за один прием с обязательством приходить в дальнейшем на контрольные осмотры.
Современные подходы в целом направлены на минимизацию визитов и скорейшую реабилитацию. Громоздкие и травматичные конструкции, например жесткие металлические проволочные шины, которые повреждают десну и вызывают еще больший дискомфорт, ушли в прошлое. Вместо них используются аккуратные шины и щадящие методы фиксации.
— Есть ли универсальные советы, которые помогут профилактировать травмы зубов?
— Да, универсальные рекомендации по профилактике травм зубов есть, и в целом они достаточно просты. Самое главное — старайтесь соблюдать базовые правила безопасности, ведь многие травмы происходят в ситуациях, которых при большей внимательности можно было бы избежать.
На вероятность повреждения зубов влияет не только сама ситуация, но и положение зубов: неправильный прикус, выраженное выдвижение передних зубов вперед делают их более уязвимыми при падениях и ударах. Именно поэтому лечение у ортодонта — это не только вопрос эстетики, но и один из способов профилактики травматизма. Эти меры, конечно, не исключат риск травмы полностью, но значительно снизят его.
— Какой главный страх пациентов вы очень хотели бы победить?
— Один из самых распространенных страхов пациентов — это ощущение, что после травмы уже ничего нельзя исправить и изменить. Многие пациенты ситуации, когда зуб сильно поврежден или полностью выбит, воспринимают как окончательную и безвозвратную потерю, но это не так — справиться с последствиями многих травм более чем реально.
Важно понимать, что сложность и продолжительность лечения напрямую зависят от характера травмы и от того, как быстро пациент обратился за помощью. Чем раньше начато лечение, тем больше шансов сохранить зуб и тем проще будет восстановление.