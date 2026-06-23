Какой сегодня праздник: День Парада Победы 1945 года

День Парада Победы 1945 года — это памятная дата, связанная с историческим событием, которое состоялось 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Парад был проведён в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Решение о проведении парада принял Иосиф Сталин 15 мая 1945 года, спустя несколько дней после капитуляции Германии. Подготовка началась в конце мая, и на неё был отведён всего один месяц — Сталин установил дату парада на 24 июня. Парад принимал маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В мероприятии участвовали сводные полки от всех фронтов, действовавших к моменту окончания войны, а также сводный полк Военно-Морского Флота. В нём приняли участие 35325 человек: 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 сержантов и солдат, 1400 военных музыкантов.
День ромашки в России отмечается ежегодно 24 июня. Это неофициальный праздник, посвящённый одному из самых узнаваемых и любимых полевых цветов. По одной из версий, праздник начали отмечать с 2015 года по инициативе Ассоциации флористов России — как дань популярности этого цветка в нашей стране. Ромашка несет в себе множество смыслов. Этот цветок часто называют символом Родины, ассоциируя его с русской природой. Ромашка расцветает в начале лета и напоминает о солнечных днях. Скромный, но очаровательный цветок показывает, что красота может быть доступной и естественной. В XVI веке ромашку называли «романов цвет». Существует поверье, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. Цветок похож на маленькое солнце и, как солнце, дарит тепло и радость.
Всемирный день истории отмечается ежегодно 24 июня. Это относительно новый праздник, призванный подчеркнуть важность исторической науки и сохранения памяти о прошлом. Выбор даты связан с самым ранним зарегистрированным историческим событием, время которого можно установить с точностью до дня 24 июня 1312 года до нашей эры в 10:44 по местному времени над северной Анатолией произошло солнечное затмение. Это явление зафиксировано в источниках периода правления хеттского царя Мурсили II. Большинство историков признают это событие первой точной датой в мировой истории, подтвержденной документально.