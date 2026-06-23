Какой сегодня праздник: День Парада Победы 1945 года

День ромашки в России отмечается ежегодно 24 июня. Это неофициальный праздник, посвящённый одному из самых узнаваемых и любимых полевых цветов. По одной из версий, праздник начали отмечать с 2015 года по инициативе Ассоциации флористов России — как дань популярности этого цветка в нашей стране. Ромашка несет в себе множество смыслов. Этот цветок часто называют символом Родины, ассоциируя его с русской природой. Ромашка расцветает в начале лета и напоминает о солнечных днях. Скромный, но очаровательный цветок показывает, что красота может быть доступной и естественной. В XVI веке ромашку называли «романов цвет». Существует поверье, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. Цветок похож на маленькое солнце и, как солнце, дарит тепло и радость.