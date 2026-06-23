В Параньгинском районе Республики Марий Эл пройдет ярмарка трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Параньгинском районе Республики Марий Эл. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в администрации района.
Ярмарка станет площадкой для прямого общения соискателей и работодателей. В ней примут участие представители администрации района, компаний «Жил-Ком Сервис», «Победа», колхоз имени Тукая и другие.
Жители, которые находятся в поиске работы, смогут лично встретиться с представителями этих организаций. На ярмарке они узнают о действующих вакансиях, условиях труда, требованиях к кандидатам, а также о мерах государственной поддержки при трудоустройстве.
Напомним, в прошлом году во Всероссийской ярмарке приняли участие три организации Параньгинского района: центр социальной поддержки, администрация муниципального района и центральная клубная система. Тогда мероприятие посетили около 20 человек, четверо из них впоследствии трудоустроились.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.