В подмосковном поселке Монино к сентябрю отремонтируют корпус школы № 24

Ремонт четвертого корпуса средней школы № 24 имени С. А. Красовского в поселке Монино Щелковского городского округа планируют завершить к 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области. Работы выполняют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Строительная готовность корпуса уже превысила 71%. На объекте работают 65 человек и 4 единицы спецтехники. Рабочие завершают кровельные работы, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации. Также они приступили к благоустройству территории возле школы.
В здании школы также обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.