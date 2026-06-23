Впервые в ходе рейса Арктического плавучего университета обследуют качество сна участников

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Комплексное обследование участников экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ) начали в Архангельске, рассказала ТАСС заместитель руководителя экспедиционного отряда по научной работе АПУ Анна Трофимова. Впервые в этом году будут определять качество сна полярников.
«Судно выходит в море 1 июля, но исследования стартовали до отплытия — мы завершаем предварительный, дофоновый этап. Участники уже прошли первый цикл замеров: нам сняли электроэнцефалограмму, мы прошли ряд тестов. В этом году спектр исследований расширился — появились новые методики, в частности анкета, позволяющая оценивать качество сна до рейса, в его кульминационные моменты и в период особо сложных работ», — сказала Трофимова.
Среди участников рейса будут как те, кто выходит в экспедицию уже не первый год, так и новички. «И мы можем отслеживать индивидуальную динамику», — добавила собеседница агентства.
Изучение адаптации человека к условиям высокоширотной Арктики проводит старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Александра Елфимова. У участников рейса будут фиксировать вариабельность сердечного ритма, исследовать содержание катехоламинов и гормонов в слюне, моче и сыворотке крови, чтобы выявить взаимосвязи между показателями.
Если измерение параметров вариабельности ритма сердца является достаточно простой и удобной методикой, то получение образцов крови в условиях морских экспедиций не всегда представляется возможным, поэтому актуальность приобретают исследования слюны или мочи.
Изучение изменения показателей местного и общего иммунитета в условиях арктического рейса позволит оценить воздействие комплекса климатогеографических факторов, выявить адаптационные возможности у не адаптированных волонтеров. Определение фоновых показателей и динамики их изменения необходимы для прицельной коррекции нарушений иммунитета у людей, проживающих на Севере, а также лиц, работающих вахтовым методом.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» состоится 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор — ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский никель”, Координационный центр “Плавучий университет” на базе МФТИ.