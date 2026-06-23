Впервые в ходе рейса Арктического плавучего университета обследуют качество сна участников

«Судно выходит в море 1 июля, но исследования стартовали до отплытия — мы завершаем предварительный, дофоновый этап. Участники уже прошли первый цикл замеров: нам сняли электроэнцефалограмму, мы прошли ряд тестов. В этом году спектр исследований расширился — появились новые методики, в частности анкета, позволяющая оценивать качество сна до рейса, в его кульминационные моменты и в период особо сложных работ», — сказала Трофимова.