Мост через Свислочь у площади Победы в Минске закрывается на два месяца, но часть транспорта пропустят

По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, из-за реконструкции моста через Свислочь будут введены ограничения для движения всех видов транспорта кроме общественного. На мосту демонтируют покрытие, восстановят гидроизоляцию, а затем установят монолитную плиту. После реконструкции грузоподъемность моста увеличиться и будет восстановлено все покрытие.