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Мост через Свислочь у площади Победы в Минске закрывается на два месяца, но часть транспорта пропустят

Мост через Свислочь у площади Победы в Минске закрывается на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Минске почти на два месяца закрывается мост через реку Свислочь в районе парка Горького на проспекте Независимости от улицы Купалы до площади Победы, пишет БелТА.

По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, из-за реконструкции моста через Свислочь будут введены ограничения для движения всех видов транспорта кроме общественного. На мосту демонтируют покрытие, восстановят гидроизоляцию, а затем установят монолитную плиту. После реконструкции грузоподъемность моста увеличиться и будет восстановлено все покрытие.

— Строительные работы будут организованы круглосуточно. А для отделочных работ будем максимально использовать световой день, — отметил Панев.

Также глава «Гордорстроя» пообещал, что все шумные работы будут выполняться по максимуму днем, чтобы не доставлять неудобств жителям близлежащих домов.

В свою очередь в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что объезд данного участка возможен по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части столицы, которые прилегают к проспекту Независимости.

К слову, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, связанный с автодорогами в стране.

Еще ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском.

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