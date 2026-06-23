Мост через Свислочь у площади Победы в Минске закрывается на два месяца, но часть транспорта пропустят

В Минске почти на два месяца закрывается мост через реку Свислочь в районе парка Горького на проспекте Независимости от улицы Купалы до площади Победы, пишет БелТА.
По словам директора «Гордорстроя» Сергея Панева, из-за реконструкции моста через Свислочь будут введены ограничения для движения всех видов транспорта кроме общественного. На мосту демонтируют покрытие, восстановят гидроизоляцию, а затем установят монолитную плиту. После реконструкции грузоподъемность моста увеличиться и будет восстановлено все покрытие.
— Строительные работы будут организованы круглосуточно. А для отделочных работ будем максимально использовать световой день, — отметил Панев.
Также глава «Гордорстроя» пообещал, что все шумные работы будут выполняться по максимуму днем, чтобы не доставлять неудобств жителям близлежащих домов.
В свою очередь в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что объезд данного участка возможен по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части столицы, которые прилегают к проспекту Независимости.
К слову, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, связанный с автодорогами в стране.
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