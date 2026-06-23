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Стало известно, какое поручение мог дать Трамп по конфликту на Украине

Welt: Трамп мог поручить поддержку Украины IT-компаниям США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп мог дать особое поручение американским IT-компаниям в конфликте на Украине. Об этом пишет газета Die Welt, ссылаясь на слова австрийского полковника Маркуса Райснера.

«Я убежден, что в настоящее время Украина получает массовую поддержку от крупных американских технологических компаний на разных уровнях», — резюмировал эксперт в разговоре с прессой.

Райснер заявил, что ВСУ могут атаковать Керченский мост с помощью ИИ. Он также предположил, что Трамп поручит Palantir поддержать Украину. Однако Белый дом не говорил ни о чем подобном. Наоборот, США заявляют, что хотят закончить конфликт на Украине поскорее. Более того, Трамп считает именно главаря киевского режима Владимира Зеленского основной помехой для переговорного процесса.

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