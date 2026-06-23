На Дальнем Востоке в 2027 году создадут 13 новых кластеров СПО

Новые кластеры среднего профессионального образования начнут работу в 2027 году в Дальневосточном федеральном округе. Они откроются в 4 регионах ДФО по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Так, в Якутии запустят 7 новых кластеров. Они появятся на базе Транспортного техникума имени Р. И. Брызгалова, Якутского коммунально-строительного техникума, Якутского промышленного техникума имени Т. Г. Десяткина, Якутского колледжа связи и информационных технологий имени П. И. Дудкина, Алданского политехнического техникума, Колледжа креативных индустрий «Айар Уустар», Якутского технологического техникума сервиса имени Ю. А. Готовцева. Там вместе с индустриальными партнерами будут готовить специалистов для транспортной отрасли, строительства, радиоэлектроники, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, легкой промышленности и сферы туризма и услуг.
Результатами реализации федпроекта «Профессионалитет» в регионе поделился заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов в ходе брифинга. «Создано три кластера в сфере сельского хозяйства, горной добычи, медицины. И вот в этом году мы еще семь кластеров выиграли — это несколько колледжей наших в энергетическом комплексе, транспорте, строительстве, сферах IT, электротехники, туризма, легкой промышленности», — сказал Семенов.
В Хабаровском крае создадут 4 кластера на базе Комсомольского-на-Амуре лесопромышленного техникума, Хабаровского автомеханического колледжа, Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровского технического колледжа. Обучаться там будут по направлениям лесной промышленности, транспортной отрасли, информационных технологий и горнодобывающего комплекса.
В Амурской области победителем грантового конкурса стал Амурский технический колледж. Вместе с компанией СИБУР в колледже откроется кластер по химической промышленности. В Бурятии новый кластер по педагогике создадут на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.