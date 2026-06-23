На Дальнем Востоке в 2027 году создадут 13 новых кластеров СПО

Так, в Якутии запустят 7 новых кластеров. Они появятся на базе Транспортного техникума имени Р. И. Брызгалова, Якутского коммунально-строительного техникума, Якутского промышленного техникума имени Т. Г. Десяткина, Якутского колледжа связи и информационных технологий имени П. И. Дудкина, Алданского политехнического техникума, Колледжа креативных индустрий «Айар Уустар», Якутского технологического техникума сервиса имени Ю. А. Готовцева. Там вместе с индустриальными партнерами будут готовить специалистов для транспортной отрасли, строительства, радиоэлектроники, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, легкой промышленности и сферы туризма и услуг.