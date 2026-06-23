Альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Все 14 вершин из программы — горы высотой более 8 тыс. м. Десять из них расположены в Гималаях, четыре — в Каракоруме. Последней из списка Алина Пекова покорила гору Шишабангма (8027 м) в Гималаях в октябре 2024 года. На всю программу она потратила полтора года: на 11 восьмитысячников она поднялась в 2023 году, на три последних — в 2024-м. Она стала первым представителем России, кто смог покорить все вершины. С 1986 года программу смогли выполнить менее 80 человек со всего мира.