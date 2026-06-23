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Эксперт по дайвингу Ауд дал советы по защите от рыбы-хирурга на курортах Египта

Есть ряд мер, которые можно предпринять, чтобы защитить себя от рыбы-хирурга, которая распространена на популярных курортах в Египте. Об этом рассказал эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд.

Есть ряд мер, которые можно предпринять, чтобы защитить себя от рыбы-хирурга, которая распространена на популярных курортах в Египте. Об этом рассказал эксперт по дайвингу и морским видам спорта Абдессалям Ауд.

По словам эксперта, рыбы-хирурги, как правило, не нападают на людей первыми. Обычно достаточно просто держать дистанцию. У рыб-хирургов есть острые шипы, но используют их они только для защиты. Об этом же рассказал и директор управления природных заповедников египетской провинции Южный Синай Валид Хасан.

— Любое защитное поведение с ее стороны связано с охраной гнезд и икры в период размножения, — приводит его слова РИА Новости.

На прошлой неделе российские туристы пожаловались на нападения рыб-хирургов в Египте. Одна из туристок Анастасия рассказала, что отдыхала в Шарм-эш-Шейхе и в один из дней, войдя в воду, заметила красивых рыб прямо у берега. Она начала наблюдать за ними, когда вдруг одна подплыла ближе, и в этот момент девушка почувствовала резкую боль в ноге.

В Сиднее огромная акула напала на 35-летнюю женщину в огороженной безопасной акватории пляжа Куджи. Женщина получила серьезные травмы конечностей.